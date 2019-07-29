На чешской АЭС "Дукованы" будут использовать новое российское ядерное топливо

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Новое российское ядерное топливо будут использовать на чешской атомной станции "Дукованы". Соглашение о внедрении модификации топлива "РК-3 плюс" для реакторов ВВЭР-440 подписали АО "ТВЭЛ" и чешская национальная энергетическая компания EZ a.s., сообщила в понедельник пресс-служба ТВЭЛ.

"Новый проект по переводу АЭС "Дукованы" на топливо "РК-3 плюс" поможет оптимизировать стратегию топливного цикла этой электростанции, а также повысить безопасность и экономическую эффективность эксплуатации энергоблоков", - приводятся в сообщении слова вице-президента по научно-технической деятельности АО "ТВЭЛ" Александра Угрюмова.

До загрузки в реактор АЭС "Дукованы" ядерное топливо пройдет различные испытания, затем будет получена лицензия на эксплуатацию в чешском Государственном комитете по атомной безопасности.

В сообщении ТВЭЛ отмечается, что использование "РК-3 плюс" позволит увеличить длительность топливного цикла на АЭС.

На АЭС "Дукованы" действует четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440, введенных в работу поочередно в 1985-1987 годах.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.