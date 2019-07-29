Авиакомпания Georgian Airways назвала сумму ущерба из-за запретов на полеты в Россию

ТБИЛИСИ, 29 июля. /ТАСС/. Запрет на прямое авиасообщение с РФ нанес грузинской авиакомпании Georgian Airways ущерб порядка $25 млн. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении авиаперевозчика.

"Приостановка прямого авиасообщения между Грузией и Россией нанесла существенный удар по авиакомпании Georgian Airways и поставила ее в сложное финансовое положение. Авиакомпании пришлось возвращать порядка 80% уже реализованных билетов. Кроме того, резко сократилось число желающих купить билеты, из-за чего авиакомпания в общей сложности понесла ущерб примерно в $25 млн", - сказано в заявлении.

Руководство Georgian Airways в своем заявлении также откликнулось на недавнее решение правительства страны о стимуляции транзитных авиаперевозок из РФ в Грузию через Ереван и выделении €600 тыс. Именно Georgian Airways сегодня при отсутствии прямого авиасообщения осуществляет транзитные рейсы из Грузии в Россию через Ереван. "Менеджмент авиакомпании Georgian Airways обратился с просьбой к правительству Грузии оказать финансовую помощь компании, находящейся в сложном положении. Правительство Грузии учло просьбу авиакомпании и приняло решение частично компенсировать ущерб Georgian Airways, чем поддержало грузинскую компанию. Мы хотим выразить благодарность правительству Грузии за оказанную помощь", - подчеркнули в авиакомпании.

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о введении временного запрета российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан в Грузию. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Запреты были введены после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты попытались прорваться в здание законодательного органа, требуя отставки Ираклия Кобахидзе, занимавшего в тот момент пост председателя парламента, и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. В СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. Сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.