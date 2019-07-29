Минюст России включил НПО "Атлантический совет" в перечень нежелательных

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции России включило американскую неправительственную организацию Atlantic Council of the United States ("Атлантический совет") в перечень нежелательных в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.

"29 июля Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включен Atlantic Council of the United States ("Атлантический совет", США)", - сообщили в Минюсте.

В пресс-службе отметили, что НПО включена в перечень в соответствии с федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" на основании решения заместителя генпрокурора РФ.

25 июля Генпрокуратура признала "Атлантический совет" нежелательным в РФ, так как деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ". "Атлантический совет" стал 18-й организацией, признанной нежелательной в РФ.

Нежелательные организации

Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" запрещает деятельность, создание и открытие на территории РФ структурных подразделений признанных нежелательными организаций, а также распространение их информационных материалов. Статус нежелательной также грозит организации отказом в проведении операций с денежными средствами или иным ее имуществом со стороны кредитных и некредитных финансовых структур. При этом банки должны будут уведомить об этом Росфинмониторинг.

Предусмотрена административная ответственность за участие в деятельности нежелательной организации в виде штрафов в размере до 100 тыс. рублей, а также уголовная ответственность с максимальным наказанием до лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет, если нарушения носят систематический (более двух раз за год) характер.