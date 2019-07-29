В Казани начали внедрять систему умных тепловых сетей для повышения качества услуг

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Компания "Казэнерго" запустила проект по созданию умных тепловых сетей, благодаря чему рассчитывает улучшить качество услуг и уменьшить стоимость электроэнергии, сообщил в понедельник на аппаратном совещании в мэрии Казани генеральный директор АО "Казэнерго" Рустам Абдулхаков.

"Совместно с компаний "Данфос" в этом году мы приступаем к реализации пилотного проекта по внедрению умных тепловых сетей от нашей котельной "Зеленая, 1". В результате реализации проекта будет обеспечен оптимальный гидравлический режим, качество теплоснабжения, повышена управляемость тепловой сетью, снижены расходы на электроэнергию. Все параметры работы тепловой сети будут передаваться в наш центральный диспетчерский пункт, что повысит скорость реагирования при возникновении любых внештатных ситуаций", - сказал он.

По словам Абдулхакова, в течение последних пяти лет компания ежегодно инвестирует в энергоснабжение не менее 150 млн рублей. Ежегодный эффект от проводимых мероприятий оценивается в 12-14 млн рублей. На сегодняшний день в Казани автоматизированном режиме работают 58 котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП) из 164 объектов компании.

"Программа автоматизации предусматривает выполнение работ по котельным с малой установленной мощностью до 3 Гкал в час и успешно реализована. За 10 лет реализации программы это позволило снизить численность персонала, обслуживающего котельные и ЦТП, более чем на 180 человек. Все параметры работы котельных и ЦТП выводится в центральный диспетчерский пункт", - добавил руководитель предприятия.

Компания "Казэнерго" производит тепловую энергию на 138 котельных и 26 ЦТП, обеспечивая теплом 25% населения города. Общее количество потребителей тепла - 3702 объекта, в том числе 1970 многоквартирных домов и 327 объектов социальной сферы.