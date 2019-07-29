Новак пригласил министра экономики Эстонии на "Российскую энергетическую неделю"

ТАЛЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак пригласил министра экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааса посетить международный форум "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве со 2 по 5 октября. Об этом в понедельник сообщило агентство BNS со ссылкой на Министерство экономики и инфраструктуры Эстонии.

По его информации, в направленном Аасу приглашении сказано, что форум "Российская энергетическая неделя" стал крупнейшей российской площадкой по обсуждению актуальной мировой энергетической повестки, а также получил высокую оценку участников. В прошлом году участие в форуме принял президент России Владимир Путин.

Основными темами форума в этом году станут вопросы развития нефтегазовой и угольной отраслей, электроэнергетики, энергоэффективности, сценарии развития мировой энергетики, инновационные технологии, а также сфера традиционных и альтернативных источников топлива, указано в сообщении.

Ранее министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас принял участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с 6 по 8 июня 2019 года, где на встрече с министром транспорта России Евгением Дитрихом было достигнуто соглашение о возобновлении работы двусторонней транспортной комиссии.