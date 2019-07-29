Сеул открыт для переговоров с Токио по отмене торговых ограничений

ТАСС, 29 июля. Республика Корея готова на переговоры с Японией об отмене торговых ограничений, несмотря на нежелание Токио идти на контакт. Об этом в понедельник сообщила заместитель министра торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ю Мён Хи.

"Мы готовы к переговорам [с Японией] в любое время", - заявила замминистра торговли на пресс-конференции. Она также добавила, что ранее торговое ведомство Южной Кореи предложило японской стороне провести министерскую встречу на полях конференции Регионального всеобъемлющего экономического партнерства, которая пройдет в Пекине 2-3 августа. Однако, по ее словам, Токио ответил отказом на данную инициативу, сославшись на занятость министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

1 июля власти Японии ужесточили контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

Отношения двух стран обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию корейским работникам за принуждение их к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что этот вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. В соответствии с подписанным тогда двусторонним соглашением подобные разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран.