В России запретят анонимно пополнять онлайн-кошельки. Почему? И что теперь делать?

Сразу после регистрации все кошельки "анонимные" — компании знают о пользователе только логин и номер телефона. Функционал такого кошелька сильно ограничен:

можно оплачивать только товары и услуги российских организаций;

общая сумма операций в месяц — не более 40 тыс. рублей;

баланс не должен превышать 15 тыс. рублей, то есть и разовая операция не может быть больше этой суммы;

нельзя отправлять никакие переводы и снимать наличные средства.

Чтобы получить расширенные возможности — больше лимит по операциям, возможность совершать переводы, снимать наличные и т.д., владелец кошелька должен пройти идентификацию — упрощенную или полную.

В первом случае нужно будет указать ФИО, паспортные данные и иногда дополнительный документ — СНИЛС, ИНН или полис ОМС.

А вот для полной идентификации придется лично прийти в офис компании с паспортом.

Кстати, крупные компании, как правило, объясняют, зачем и как проходить идентификацию.