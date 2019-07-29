В России запретят анонимно пополнять онлайн-кошельки. Почему? И что теперь делать?

В пятницу, 26 июля, Совет Федерации одобрил поправки к закону "О национальной платежной системе", которые устанавливают требования к работе в России иностранных электронных кошельков и других электронных средств платежа.
Позднее СМИ обратили внимание на один из пунктов документа, который ограничивает возможность анонимного пополнения электронных кошельков — и не только иностранных.
Разбираемся, о чем идет речь.
О чем говорит закон?
В утвержденном законе появилось уточнение к пункту 2 статьи 7 закона "О национальной платежной системе":
- "клиент — физическое лицо, в отношении которого не проводилась идентификация или упрощенная идентификация <...> может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета".
То есть просто пополнить анонимный кошелек через терминал уже не получится — для этого нужно будет использовать банковский счет. Для идентифицированных пользователей, очевидно, все останется по-прежнему — они смогут вносить деньги на кошелек и без банковского счета.
Полный перечень операторов электронных денежных средств можно найти на сайте ЦБ.
Что значит "анонимный кошелек"? И как пройти идентификацию?
Сразу после регистрации все кошельки "анонимные" — компании знают о пользователе только логин и номер телефона. Функционал такого кошелька сильно ограничен:
- можно оплачивать только товары и услуги российских организаций;
- общая сумма операций в месяц — не более 40 тыс. рублей;
- баланс не должен превышать 15 тыс. рублей, то есть и разовая операция не может быть больше этой суммы;
- нельзя отправлять никакие переводы и снимать наличные средства.
Чтобы получить расширенные возможности — больше лимит по операциям, возможность совершать переводы, снимать наличные и т.д., владелец кошелька должен пройти идентификацию — упрощенную или полную.
В первом случае нужно будет указать ФИО, паспортные данные и иногда дополнительный документ — СНИЛС, ИНН или полис ОМС.
А вот для полной идентификации придется лично прийти в офис компании с паспортом.
Кстати, крупные компании, как правило, объясняют, зачем и как проходить идентификацию.
Зачем нужно это ограничение?
Как объяснил РБК один из авторов поправок — глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, их внесли по просьбе Росфинмониторинга, "так как эти кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков, терроризма и т.д".
А знание, кто именно провел ту или иную операцию, позволит заблокировать ее, если возникнут подозрения, что она незаконная. Мы, кстати, уже собирали список ситуаций, которые организации могут посчитать сомнительными.
Когда заработают новые нормы? Нужно срочно идентифицировать кошелек?
Закон еще должен подписать президент России Владимир Путин. После этого его опубликуют, и только тогда он вступит в силу.
Но не все положения заработают сразу. Так, ограничение анонимного пополнения электронных кошельков вступит в силу только через год. Этого времени должно хватить, чтобы исключить любое негативное влияние нововведений, считают в платежном сервисе Qiwi.
Что еще говорят участники рынка?
В целом компании Qiwi и "Яндекс.Деньги" выразили обеспокоенность принятием закона. По их мнению, реализация меры приведет к ухудшению доступности финансовых услуг и переходу части операций в "серую зону".
В пресс-службе "Яндекса" напомнили о неэффективности полного запрета использования неидентифицированных кошельков и привели в пример Белоруссию, где после многих лет отказа от анонимных счетов обсуждают варианты смягчения правил. Также компания выразила сожаление, что "мнение бизнеса и отраслевых ассоциаций не было учтено при разработке поправок".
В сервисе Qiwi, в свою очередь, считают: "Использование анонимного кошелька для государства гораздо более прозрачно, чем использование наличных, поэтому запрет на внесение наличных, по нашему мнению, — это шаг назад, к операциям в "серой зоне".
Онлайн-ретейлеры наоборот поддержали нововведение. Как отметили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), мера позволит бороться с "черной кассой". "Плательщик всегда должен быть идентифицирован. Иначе непонятно, кто, кому и за что передает деньги", — объяснил глава АКИТ Артем Соколов. По его мнению, новое ограничение также поможет защитить потребителей товаров и услуг в спорных ситуациях с продавцом.
А независимые рыночные эксперты отмечают, что настоящим преступникам норма едва ли помешает — они, скорее всего, найдут другие способы отправлять деньги, а обычные граждане либо идентифицируют свои кошельки, либо уже это сделали.
Арина Раксина