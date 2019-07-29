Санкт-Петербург и Москва возглавили июньский медиарейтинг АСИ по инвестклимату в регионах

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург занял первое место в июньском медиарейтинге инвестиционного климата регионов России, составленном АСИ, на втором месте - Москва, сообщила в понедельник пресс-служба АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ).

"Первое место в медиарейтинге занял Санкт-Петербург, на втором месте Москва, третье место у Московской области. Замыкают первую пятерку Ленинградская область и Республика Татарстан", - говорится в сообщении.

Первую позицию в рейтинге Санкт-Петербургу обеспечил экономический форум ПМЭФ-2019. Город заключил 27 соглашений, общий объем инвестиций составит 182,4 млрд рублей. Москва вошла в тройку лидеров среди российских регионов по привлеченным прямым иностранным инвестициям исходя из числа проектов. Самым активным инвестором в московском регионе стали США, вложившись в 11 проектов.

Медиарейтинг инвестиционной привлекательности регионов АСИ составляет на основе данных компании "Медиалогия" при поддержке коммуникационной группы Publicity. Медиарейтинг формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России. В качестве объектов для оценки выступают показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который по поручению президента России с 2014 года измеряет АСИ совместно с ведущими деловыми объединениями.