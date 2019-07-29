Проект "Профстажировки 2.0" для студентов включил 18 предложений Минкавказа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Проект "Профстажировки 2.0" для студентов и выпускников вузов включил в себя 18 из 25 представленных Министерством РФ по делам Северного Кавказа кейсов в сфере туризма, экономики и экологии. Об этом сообщил в понедельник журналистам гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров после церемонии подписания соглашения между Минкавказом и АНО.

"Мы получили уже 18 кейсов [от Минкавказа России], это кейсы, которые направлены на решение самых разных задач и вопросов и на привлечение туристов в регион, а мы знаем, что Северный Кавказ - это потрясающее место для отдыха, для туризма, для развития. Это проекты, направленные на повышение инвестиционной привлекательности, есть очень конкретные задачи, например, как организовать раздельный сбор мусора в горных регионах страны", - сказал он.

Комиссаров отметил, что при проработке этих кейсов могут получиться интересные проекты для регионов Северного Кавказа, которые позже могут быть масштабированы на территорию всей страны. "Ожидаем, что министерство и подведомственные структуры, такие как "Курорты Северного Кавказа" пригласят наших лучших студентов и дадут им возможность попробовать свои силы", - добавил гендиректор организации.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минкавказа, всего министерством было представлено 25 кейсов, семь из них могут быть включены в проект несколько позже. По данным пресс-службы "Россия - страна возможностей", в настоящее время на платформе проекта размещено 1347 кейсов от 433 партнеров проекта, в числе которых федеральные ведомства, регионы, крупные компании.

АНО "Россия - страна возможностей" создана в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами и социальными активистами.

Новая платформа проекта "Профстажировки 2.0", который реализуют Общероссийский народный фронт (ОНФ) и АНО "Россия - страна возможностей", позволит студентам готовить курсовые и дипломные работы по прикладным заданиям компаний (кейсам) и получать практический опыт с перспективой трудоустройства. Проект стартовал в июне 2019 года. К нему уже присоединилось около 400 компаний, которые готовы предоставлять возможности для стажировки.