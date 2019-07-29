В Ленинградской области построят комплекс по перевалке удобрений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Администрация Кингисеппского района Ленинградской области предоставила в аренду несколько земельных общей участков площадью более 155 га в Вистинском сельском поселении одному из крупнейших российских экспедиторов минеральных удобрений в контейнерах - компании "Ультрамар", сообщает в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

"Распоряжение о признании масштабным инвестиционным проектом промышленно-логистического парка компании "Ультрамар" подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. В соответствии с областным законом, этот статус дает право инвестору арендовать земельный участок без прохождения процедуры торгов. Для размещения нового проекта подобраны семь земельных участков в Вистинском сельском поселении общей площадью более 155 га", - отмечается в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве региона и инвестора при реализации проекта было подписано в феврале 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Комплекс расположится в Вистинском сельском поселении - в районе Лужской губы Финского залива Балтийского моря, недалеко от порта Усть-Луга. Инвестиции в проект составят 16 млрд рублей. На первом этапе, который завершится в середине 2020 года, будут созданы мощности по перевалке 5 млн тонн минеральных удобрений российского производства в год, на втором этапе - к 2022 году - перевалка грузов увеличится до 12 млн тонн в год. В промышленно-логистическом парке будет создано более 200 рабочих мест.

Логистический хаб будет включать железнодорожную инфраструктуру и складские территории общей площадью 200 га. Как ранее сообщал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, проект развит инфраструктуру порта Усть-Луга в северном направлении.