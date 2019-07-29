На заработках за рубежом находится около 18% трудоспособных граждан Украины

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Около 18% трудоспособного населения Украины выехало на заработки за рубеж. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре министерства финансов страны.

"Весомым фактором усиления дисбалансов на рынке труда является отток рабочей силы за рубеж. Так, по данным Минсоцполитики, за рубежом находится 3,2 млн трудовых мигрантов с Украины (данные за 2018 год), что составляет почти 18% всего экономически активного населения в возрасте 15-70 лет", - сказано в документе.

Отмечается, что в первом квартале этого года продолжилось сокращение безработицы на 0,1% - до 9,2% занятого населения в возрасте 15-70 лет. Нагрузка безработных на одну вакансию сократилась до трех человек.

По итогам мая, лидером по размеру заработных плат была финансовая и страховая деятельность (18,9 тыс. гривен, или $744), самые низкие - в сфере "временного размещения и организации питания" (6,8 тыс. гривен, или $268). Самые высокие зарплаты зафиксированы в Киеве, самые низкие - в Черновицкой области.