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Япония и США могут достичь соглашения по свободной торговле в сентябре

Стороны прежде всего намерены сконцентрироваться на урегулировании вопросов, касающихся пошлин на автомобили, запчасти и говядину

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Япония и США в августе возобновят двусторонние торговые переговоры в расчете выйти на общее соглашение в сентябре. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

В первую очередь стороны из-за недостатка времени намерены сконцентрироваться на урегулировании наиболее острых разногласий, касающихся пошлин на автомобили, запчасти, а также говядину.

Переговоры возобновятся уже на этой неделе - 1 и 2 августа в Вашингтоне запланированы консультации министра по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. Последний раз они встречались в июне перед саммитом "двадцатки" в Осаке.

В конечном итоге обе страны хотят выйти на общее соглашение по торговле к концу сентября, когда у японского премьер-министра Синдзо Абэ будет шанс провести встречу с президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Япония и США с апреля начали торговые переговоры в новом формате с участием Мотэги и Лайтхайзера. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле, и условия его заключения стали предметом острых противоречий внутри Японии, где против существенного снижения пошлин выступает влиятельное сельскохозяйственное лобби.

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