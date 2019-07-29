СНБО Украины поддержал позицию кабмина о модели проведения разделения "Нафтогаза"

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) занял сторону правительства, а не "Нафтогаза" в вопросе о модели проведения процедуры анбандлинга (разделения компании "Нафтогаз Украины" и создания нового оператора газотранспортной системы страны).

"В СНБО остановились на варианте анбандлинга, который предложил кабмин", - сообщило агентство "Украинские новости" в понедельник.

По информации агентства, ранее СНБО провел первое заседание экспертной группы по вопросам защиты нацбезопасности Украины в газовой сфере, на котором, кроме прочего, было рассмотрение обращение в Совет со стороны "Нафтогаза", в котором компания просила проанализировать целесообразность проведения анбандлинга компании по модели, утвержденной кабмином. В "Нафтогазе" тогда заявили, что правительственный вариант не дает возможности защитить интересы компании в арбитражном процессе с "Газпромом".

В итоге, согласно сообщению, "ответ СНБО на просьбу "Нафтогаза" был отрицательным: совет переслал письмо компании правительству, отметив, что вопрос определения модели анбандлинга и проведение самой процедуры - дело кабинета министров как акционера".

Кабинет министров Украины 22 мая утвердил модель анбандлинга OU (ownership unbundling) вопреки позиции "Нафтогаза", который настаивал на модели ISO (independent system operator). Предложенная кабмином модель предполагает вывод как оператора, так и самой газотранспортной системы (ГТС) за пределы группы "Нафтогаза". Модель ISO предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", тогда как независимый оператор передается независимому органу или стороне. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что считает важным выбрать их модель разделения ГТС, которая, по его словам, позволит сохранить права компании по уже поданному судебному иску к "Газпрому" в Стокгольме.