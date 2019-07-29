ПФР рассказал, как не допустить ошибок в начислении пенсий

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. В случае, если право на получение пенсии прекратилось либо изменился размер пенсии, необходимо своевременно проинформировать Пенсионный фонд, чтобы избежать переплаты пенсии и последующих взысканий. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ПФР.

"Существует ряд случаев, когда право на получение пенсии может прекратиться либо возникнут обстоятельства, уменьшающие ее размер. Например, если трудоспособный получатель пенсии по потере кормильца завершает обучение или в случае смерти иждивенца, за которого установлена прибавка к пенсии. О наступлении подобных обстоятельств необходимо своевременно информировать Пенсионный фонд России, чтобы избежать переплаты пенсии и последующих возможных взысканий", - рассказали в ПФР.

В фонде отметили, что оформление повышенной пенсии с учетом иждивенцев происходит уведомительно, по заявлению. "Соответственно, если что-то меняется в условиях выплаты, по закону, это также должно быть оформлено уведомлением. При назначении выплат пенсионер дает соответствующее письменное обязательство (в заявлении о назначении пенсии). Отметим, что уведомление об уменьшении числа иждивенцев, за которых идет повышение пенсии, - это требование закона. Взыскание переплаты - это тоже требование закона. За исполнение этих требований отвечает не только пенсионер, но и Пенсионный фонд - перед контролирующими органами", - добавили в фонде.

Как пояснили в ПФР, сообщить о причинах, в результате которых может измениться размер пенсии либо полностью прекратиться право на ее выплату, следует не позднее следующего рабочего дня после их наступления. "В случае, если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, влияющих на получение пенсии, и в результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую службу или управление ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии", - отметили в пресс-службе.

В ПФР подчеркнули, что в случае, если гражданин не подает добровольно заявление, вопрос взыскания средств решается в судебном порядке.