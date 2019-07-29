Медведев поручит проработать сохранение свободной экономической зоны в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что даст поручение ряду ведомств проработать возможность сохранения режима свободной экономической зоны в Севастополе.

"Очевидно, что экономика Севастополя, не говоря уже о социальной сфере, еще сильно отличается от лучших образцов нашей страны, поэтому, наверное, нужно вернуться к разговору о сохранении и возобновлении соответствующих льгот, - сказал он на встрече с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. - Давайте я дам поручение, я прошу вас тогда отработать вместе с министерством экономики, Министерством финансов и рядом других ведомств, которые этим занимаются. И тогда уже предложение сформулируете и доложите".

Развожаев попросил главу кабмина на какой-то период оставить для Севастополя свободную экономическую зону, которая была открыта в 2014 году, поскольку этот режим благотворно действовал на экономику города.

Глава региона также доложил Медведеву о социально-экономической ситуации в городе, отметив, что она "достаточно оптимистичная", однако есть и проблемы, в частности, в сфере инвестиций "есть некоторый провал", поскольку, несмотря на огромные объемы средств, предусмотренные ФЦП по развитию Крыма и Севастополя, "стройки никакие начаты не были". Тем не менее, как заверил врио губернатора, сейчас некоторые проекты "наконец-то на выходе", и в этом году власти города рассчитывают начать строить самые важные объекты.

"На это нужно обратить самое пристальное внимание, - заметил Медведев. - Я говорил о том, что очень медленно все разворачивается, надеюсь, что вы сможете наверстать вот эти упущения, которые были, и решить эти проблемы, которые накопились - я имею в виду медленное принятие управленческих решений". Развожаев в ответ на это пообещал приложить максимум усилий.