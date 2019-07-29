В Татарстане обновят участок трассы М7 от границы с Чувашией до пригорода Казани

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Дорожники доведут участок трассы М7 от границы Татарстана с Чувашией до деревни Исаково в Зеленодольском районе республики до категории IБ к 2022 году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Волго-Вятскуправтодора" (подведомственное Росавтодору).

Автомобильная дорога класса IБ состоит из четырех и более полос, ширина полосы движения составляет 3,75 м, ширина обочины - не менее 3,75 м.

"Дорожники доведут параметры дороги до IБ категории на участке (км 735+204 - км 753+400) от границы Чувашии до деревни Исаково в Зеленодольском районе республики. <…> Общая стоимость объекта - 5,059 млрд рублей, на 2019 год запланировано выполнить работы на 538 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2022 год", - говорится в сообщении.

В рамках реконструкции планируется полностью расширить земляное полотно, устроить дорожную одежду на новой проезжей части и полностью заменить на старой. Также здесь будет устроено 30 водопропускных труб. На участке возведут три новых путепровода и проведут реконструкцию старых. Для жителей населенных пунктов построят 13 автобусных остановок.

Реконструкция данного участка федеральной трассы "М-7 "Волга" включена в комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года.