Подмосковье представит свой инвестпотенциал в Китае в августе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Делегация Московской области планирует с 5 по 9 августа провести презентацию инвестиционного потенциала региона в пяти городах Китая. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"В пяти городах Китайской Народной Республики пройдет презентация инвестиционного потенциала Московской области. Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, бизнес-миссию возглавит заместитель министра инвестиций и инноваций региона Антон Логинов, также в составе делегации будет представитель Фонда внешнеэкономической деятельности Подмосковья", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 5 августа презентация пройдет в провинции Гуандун, городе Гуанчжоу, в рамках мероприятия также запланирована встреча с представителями департамента коммерции провинции. 6 августа роуд-шоу состоится в Шэньчжэне (провинция Гуандун), 7 августа - в провинции Цзянсу и городе Нанкин, где также пройдет встреча с администрацией провинции. 8 августа презентация пройдет в Сучжоу, а 9 августа - в Шанхае.

Как отметил Хромов, слова которого цитирует пресс-служба, последние годы КНР входит в первую пятерку стран - ведущих зарубежных внешнеторговых партнеров Подмосковья. По итогам 2018 года Китай занимает первое место среди стран-импортеров (ввоз в Московскую область) и третье место по объему экспортируемых областью товаров за пределы России.

Внешнеторговый оборот Московской области с КНР в 2018 году вырос более чем на 15% по сравнению с предыдущим годом, и составил $ 5714,7 млн. На территории Московской области зарегистрированы более 40 компаний с участием китайского капитала.