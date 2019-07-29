Глава Росатома призвал создать международную группу по борьбе с кадровым кризисом в ТЭК

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Существующие системы подготовки кадров в энергетике не успевают за происходящими изменениями в отрасли, для борьбы с кадровым кризисом в будущем следует сформировать международную группу экспертов. Такое мнение выразил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в колонке, опубликованной в издании LesEchos.

"Свидетельства того, как цифровая революция вкупе с прорывными изменениями в робототехнике и технологиях искусственного интеллекта, а также, к примеру, с переходом на чистую энергетику ускоряет темп изменений, повсеместны. Существующие системы подготовки кадров и управления талантами не успевают за этими изменениями. <...> Мировой энергетический сектор в целом и атомная энергетика в частности - те отрасли, где кадровый разрыв в последнее десятилетие ощущается особенно остро", - пишет глава Росатома.

В своей колонке Лихачев со ссылкой на последние исследования отмечает, что более 1 млрд человек по всему миру, то есть почти четверть всего занятого населения земли, либо излишне, либо недостаточно квалифицированы для той работы, которую они выполняют.

"Поскольку проблема кадрового кризиса сопоставима по масштабам с проблемой изменения климата, она требует сопоставимых согласованных ответных мер на международном уровне. Миру необходима глобальная экосистема развития талантов, которая бы связывала отдельные страны и компании в трансграничные сети навыков. В такой системе у каждого участника мог бы быть доступ к единой базе данных, пулу идей и свободному обмену информацией. К сожалению, на данный момент возможностей для реализации такой концепции нет", - констатирует Лихачев.

Остановить надвигающийся глобальный кризис кадров в энергетике, по мнению главы Росатома, позволит создание специальной международной рабочей группы.

"С момента создания в 1988 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата считается признанным мировым авторитетом по этому вопросу. Для поиска инструментов борьбы с кадровым кризисом и дефицитом талантов можно было бы создать схожую международную рабочую группу. Ее задачей было бы выработать политический ответ на проблему, собрав всеобъемлющую базу данных, включающую статистику по отдельным странам, лучшие практики и новые идеи, для жизнеспособных скоординированных шагов", - пишет Лихачев.