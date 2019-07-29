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Росавиация готова к проведению переговоров по возобновлению авиасообщения с Украиной

Авиасообщение с Украиной было закрыто 25 октября 2015 года
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Росавиация готова к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по возобновлению прерванного в 2015 году воздушного сообщения между странами, хотя контактов по этому поводу между странами не было. Об этом журналистам сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

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Ранее стало известно, что украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбами о восстановлении авиасообщения с Россией и снятии блокады Крыма, соответствующие петиции опубликованы на сайте главы украинского государства.

"Мы всегда были готовы, и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения, и других вопросов", - сказал он, уточнив, что никаких попыток наладить диалог с украинской стороны не было.

Авиасообщение с Украиной было закрыто 25 октября 2015 года. В конце сентября 2015 года в санкционный список Украины попал 21 российский авиаперевозчик (среди них и "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", UTair). В качестве ответного шага Росавиация также запретила всем украинским авиакомпаниям летать в Россию.

Российская сторона ранее неоднократно сообщала о своей готовности к переговорам по восстановлению авиасообщения. Например, в апреле 2019 года Росавиация публично предложила провести переговоры по возобновлению авиасообщения с Украиной в полном объеме.

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УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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