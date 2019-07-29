Эксперты оценили деловую активность малого бизнеса в России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Деловая активность российских малых и средних предприятий (МСП) во втором квартале 2019 года сохраняет умеренные темпы роста. Об этом свидетельствуют результаты исследования индекса деловой активности (индекс RSBI) бизнес-объединения "Опора России", Промсвязьбанка и агентства Magram Market Research.

Индекс RSBI основывается на опросе более 2 тыс. МСП из 23 регионов России. Его формируют четыре ключевых компонента: продажи, инвестиции, кадры (увеличение или сокращение штата) и доступность финансирования. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности МСП, выше - на ее рост.

По оценкам предпринимателей, во втором квартале 2019 года продажи росли (+0,9 пункта в индексе RSBI), однако это было нивелировано ухудшением ситуации с финансированием, кадрами и инвестициями (от -0,1 до -0,4). Совокупный индекс RSBI во втором квартале 2019 г., как и в первые три месяца года, составил 52 пункта, что "свидетельствуют о сохранении умеренных темпов роста деловой активности", говорится в исследовании.

"Основным драйвером роста деловой активности во втором квартале стал производственный сектор. Подъем в этом сегменте нивелировал снижение индикаторов в сферах торговли и услуг. Компании, которые занимаются производством, меньше подвержены конкуренции с крупным бизнесом в отличие от торговых компаний. Свой вклад в развитие их бизнеса вносит и укрепление рубля, которое удешевляет стоимость импортных комплектующих для производства", - цитирует пресс-служба Промсвязьбанка руководителя блока "Средний и малый бизнес" Константина Басманова.

28% компаний отметили рост выручки во втором квартале - это самый высокий показатель за пять лет наблюдений. О падении продаж заявили 33% МСП, что соответствует статистике предыдущих периодов. Предприниматели традиционно оптимистично настроены относительно будущих продаж: в третьем квартале рост выручки прогнозируют 34% респондентов, а снижение - 19%.

Все больше владельцев и руководителей компаний позитивно оценивают условия ведения бизнеса. Доля таких предпринимателей выросла за квартал в два раза - до 18%. Доля отмечающих ухудшение остается выше, но сократилась с 43% до 33%. В части ожиданий по экономике в целом оценки из негативных (39%) смещаются в зону нейтральных (53%), но доля ожидающих улучшения по-прежнему мала - 8%.