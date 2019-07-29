Тегеран призвал Китай и другие страны покупать больше иранской нефти

ТАСС, 29 июля. Тегеран рассчитывает, что Китай и другие дружественные государства будут активнее закупать иранскую нефть. Об этом заявил в понедельник вице-президент Ирана Эсхак Джахангири на встрече с высокопоставленными представителями Коммунистической партии Китая.

"Мы ожидаем, что Китай и другие дружественные страны, несмотря на внешние ограничения, будут закупать больше иранской нефти и газа, так как Тегеран обладает крупнейшими в мире запасами этих важнейших видов сырья", - цитирует Джахангири агентство Shana. Он также добавил, что Иран готов продавать в КНР природный газ по транзитному трубопроводу через Пакистан.

"США считают возможным свести иранскую торговлю нефтью к нулю, однако мы видим, что через год после наложения американского эмбарго экономическая ситуация в стране остается приемлемой", - заключил вице-президент. Он указал на острую необходимость "создания финансового механизма для торговых расчетов" между Тегераном и Пекином. Для этого в Китай, по его словам, в скором времени направится иранская делегация.

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как президент Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, ядерная сделка с Тегераном, участниками которой являются также Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция).