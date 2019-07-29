Ульяновский губернатор не согласился с решением УАЗ об увольнении сотрудников

УЛЬЯНОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в понедельник на аппаратном совещании в правительстве заявил, что не согласен с решением Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) уволить часть сотрудников. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее ТАСС сообщал, что УАЗ запустил программу добровольного высвобождения сотрудников, благодаря которой планирует сократить численность вспомогательного персонала. По данным пресс-службы предприятия, завод предлагает сотрудникам получить единовременную выплату в размере трех среднемесячных зарплат.

"Региональная власть выражает категорическое несогласие и серьезную озабоченность в связи с тем, что руководство УАЗ планирует уволить существенное число сотрудников предприятия. У нас есть специальная региональная трехсторонняя комиссия, на которую предлагаю пригласить руководящий состав УАЗ, профсоюз, работников для обсуждения сложившейся ситуации и выработки мер", - привели слова губернатора в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что Морозов планирует детально разобраться в ситуации и выслушать мнение всех сторон.

Ульяновский автомобильный завод специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ. С 1941 года предприятие выпустило более 5 млн автомобилей. Производственная мощность завода составляет порядка 95 тыс. автомобилей в год, в настоящий момент на заводе работают порядка 9 тыс. человек. Входит в российский концерн "Соллерс", который работает в партнерстве с Ford, SsangYong и Mazda.