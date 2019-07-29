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Brexit

Великобритания выделила £300 млн на развитие местного бизнеса

Новый премьер-министр Борис Джонсон рассказал о необходимости укрепления связей в Соединенном Королевстве

ТАСС, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о выделении £300 млн ($366,9 млн) на проекты по развитию взаимосвязей между местными властями и бизнесом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба премьера в Twitter.

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"Так как мы готовимся к светлому будущему после Brexit, жизненно необходимо укреплять связи, которые скрепляют наше Соединенное Королевство. Такие важные проекты, как соглашения о росте, сегодня получили финансовую поддержку в размере £300 млн", - приводятся в сообщении слова Джонсона.

Программа подобных соглашений стартовала в июле 2014 года и призвана финансировать совместные проекты региональных властей и бизнеса Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, что позволяет улучшать экономические показатели и создавать новые рабочие места.

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ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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