Пензенское УФАС начало проверки перевозчиков, повысивших цену на проезд

ПЕНЗА, 29 июля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области начало внеплановые выездные проверки перевозчиков, которые повысили в июле стоимость проезда на 36 из 59 маршрутов общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

"Пензенским УФАС проводятся внеплановые выездные проверки четырех компаний-перевозчиков, увеличивших цены на проезд. В настоящий момент осуществляется сбор документов и доказательств о наличии или отсутствии признаков картельного сговора среди компаний-перевозчиков города Пензы", - отмечается в сообщении.

Как отметили в пресс-службе антимонопольного органа, проверки проводятся в компаниях "Автокомбинат", "Дилижанс", "Корпорация Дилижанс" и "Транспортная компания "Дилижанс".

Ранее сообщалось, что с 8 июля перевозчики повысили стоимость проезда на 36 из 59 муниципальных маршрутов, которые осуществляются по не регулируемым властями тарифам. Повышение составило от двух до четырех рублей. Представители мэрии обратились в прокуратуру и УФАС с просьбой проверить обоснованность этих действий. Вместе с тем администрация подтвердила, что перевозчики действовали в соответствии с законом.

Компании "Меркурий" и "Меркурий-авто-6", планировавшие повысить стоимость проезда еще на 11 маршрутах муниципального транспорта, отказались от этого шага.