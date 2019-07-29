В ФНС сообщили, что технологии позволили сократить недобор средств по НДС с 20% до 1%

ТАСС, 29 июля. Внедрение информационных технологий позволило властям России снизить с 20% до 1% разницу между реальными поступлениями в бюджет от налога на добавленную стоимость (НДС) и объемом средств НДС, подлежащих уплате по закону. Об этом сообщила в понедельник британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, у главы которой, Михаила Мишустина, издание взяло интервью.

По словам Мишустина, увеличение налоговых поступлений без повышения налоговых ставок было достигнуто благодаря внедрению в России электронной системы, при помощи которой подключенные к интернету кассовые аппараты передают данные о розничных продажах в режиме реального времени в налоговые органы. "Мы видим все, что покупается везде", - приводит FT слова Михаила Мишустина по поводу возможностей новой системы.

По словам главы ФНС, до начала проведения реформы налогового администрирования в России реальные поступления в бюджет от НДС были на 20% меньше суммы, которая подлежала уплате. Сейчас величина этого разрыва благодаря внедрению информационных технологий и увеличению эффективности взимания налогов сократилась до 1%, сообщает газета. Издание отмечает, что в Великобритании, разница между реальными поступлениями в бюджет от НДС и суммой, подлежащей уплате, в 2017-2018 налоговом году составила 9,1%, по оценке службы страны по налогам и сборам.

Общие поступления в бюджет России от НДС в 2014-2018 годах возросли на 64%, в то время как номинальный объем потребления домохозяйств за этот период вырос на 21%, отмечет FT.

Кассовая реформа проводится в России с 2017 года. В рамках первого этапа к 1 июля 2017 года на онлайн-кассы должны были перейти компании, работающие на основной системе налогообложения, упрощенной системе или едином сельскохозяйственном налоге - те, кто использовал кассы старого образца. Второй этап завершился 1 июля 2018 года, он охватил предприятия и ИП из сферы торговли и общепита, которые имеют наемных сотрудников и работают по патентной системе налогообложения или ЕНВД. Годовую отсрочку получили предприятия без наемных работников.

Третья волна подключения к онлайн-кассам, завершающаяся 1 июля 2019 года, должна была затронуть уже все без исключения организации и ИП на любых режимах налогообложения. Но в итоге часть ИП получила двухгодичную отсрочку. В мае Госдума приняла закон, согласно которому предприниматели без наемных сотрудников смогут до 1 июля 2021 года не использовать кассовые аппараты при реализации товаров собственного производства и оказании услуг населению.