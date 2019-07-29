На Кубе разрешили создавать частные сети скоростной передачи данных

ГАВАНА, 29 июля. /ТАСС/. Новые постановления Министерства связи Кубы, в соответствии с которыми физические и юридические лица могут создавать проводные или беспроводные частные сети передачи данных, а также ввозить оборудование из-за рубежа для этих целей, вступили в силу в понедельник. Руководство республики приняло нормы еще в конце мая с целью "ускорения информатизации кубинского общества".

Правила устанавливают, что пользователям с личными сетями внутри своих домов не требуется получать лицензию на эксплуатацию при условии, что сеть не является коммерческой. Если же доступ к ней предполагается на платной основе, владелец должен получить соответствующее разрешение, заполнив форму на сайте Министерства связи страны. Постановления не предполагают регулирование услуг, которые частная сеть может предоставлять своим пользователям, таких как загрузка файлов, приложений и обновлений, при условии, что этот контент не подвергает риску безопасность страны.

Вступила в силу также возможность ввоза необходимого для настройки сети оборудования из-за рубежа. По новым нормам, кубинцам все же придется получать разрешение при Министерстве связи, это можно сделать и дистанционно, на сайте ведомства. Ввозить допускается одно техническое устройство на человека.

Развитие интернета на острове

Куба пока остается государством с одним из самых низких уровней распространения интернета в мире, однако власти прилагают усилия для исправления ситуации. В позапрошлом году власти острова начали постепенно предоставлять гражданам возможность подключить к интернету свой персональный компьютер по месту жительства. До этого доступ к домашней сети был лишь у нескольких категорий граждан: врачей, журналистов, преподавателей, научных сотрудников. В декабре прошлого года на острове появился доступ к мобильному интернету по технологии 3G: по данным оператора, за первые два месяца работы этой услугой воспользовались около 2 млн человек.

В марте представители России и Кубы подписали меморандум о взаимопонимании, который призван укрепить сотрудничество в области телекоммуникаций. Документ содержит основные пункты сотрудничества и включает технологии связи и системы безопасности. Позже кубинская телекоммуникационная компания ETECSA, предоставляющая услуги стационарной телефонии, мобильной связи и доступа в интернет подписала с компанией Google меморандум о взаимопонимании и переговорам по организации обмена интернет-трафиком, что поможет улучшить качество доступа к всемирной сети на острове.