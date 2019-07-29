Китай и США проведут в Шанхае новый раунд торговых переговоров

ШАНХАЙ, 30 июля. /ТАСС/. Китай и США после более чем двухмесячного перерыва возобновляют переговоры по торговым вопросам. В 12-м по счету раунде консультаций, который будет проходить в Шанхае 30-31 июля, от американской стороны примут участие представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на прошлой неделе заявил, что консультации возобновляются ради реализации договоренностей, достигнутых между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на саммите в Осаке, и будут проходить на равноправной основе с учетом принципов взаимного уважения. Официальная повестка дня с китайской стороны не уточнялась.

В заявлении Белого дома о предстоящих дискуссиях также нет конкретики относительного того, какие вопросы намерены обсудить представители Вашингтона и Пекина на этот раз. Сообщается лишь о том, что переговоры будут направлены на то, чтобы улучшить торговые отношения между двумя странами.

Впрочем, общая направленность консультаций и волнующие стороны ключевые темы за прошедшие 11 раундов переговоров остаются практически неизменными. США четко обозначили основную проблему - огромный торговый дисбаланс в торговле с Китаем, затрудненный доступ к рынкам КНР, проблемы в сфере кибербезопасности и недостаточно активная борьба с преступлениями в интернете. Вашингтон также неоднократно обвинял Китай в краже интеллектуальной собственности американских высокотехнологичных компаний.

В результате между двумя странами фактически была развернута торговая война. Китай и США на протяжении многих месяцев обменивались взаимными обвинениями и поочередно вводили повышенные пошлины на товары друг друга. Вашингтон таким образом пытался восполнить дисбаланс в торговле с Китаем, а Пекин старался минимизировать ущерб для своих компаний от этой тарифной войны.

Тупик в переговорах и уступки сторон

Переговоры зашли в тупик после 11-го раунда, который проходил в первой половине мая в США. Ситуацию усугубило очередное взаимное повышение пошлин на товары. С 10 мая Вашингтон ввел дополнительные тарифы на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. Пекин ответил тем же и с 1 июня поднял пошлины в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму $60 млрд.

С тех пор стороны пытались найти возможности выхода из сложившейся ситуации и нащупать почву для возобновления переговорного процесса. Контакты между сторонами продолжались по различным каналам. Сам факт продолжения консультаций говорит о том, что Пекину и Вашингтону все же удалось снизить градус напряженности и найти некоторые точки соприкосновения, которые могут помочь в продвижении переговорного процесса. Перспективы достижения на очередном раунде конкретных результатов, впрочем, остаются неопределенными.

Формально о решении возобновить консультации было объявлено в ходе встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Американский лидер пообещал тогда не вводить новые тарифы на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei.

В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов, однако в конце прошлой недели в Минкоммерции КНР заявили о том, что планируемое увеличение объемов импорта соответствующей американской продукции никак не связано с возобновлением торговых переговоров.

Ситуация с Huawei

Действия США в отношении компании Huawei, полагают эксперты, являются одним из главных раздражителей для Китая на торговых консультациях, поскольку серьезно сказываются на развитии высокотехнологичной сферы в стране, чему правительство КНР сейчас уделяет повышенное внимание.

15 мая американский президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от внешних угроз. В итоге Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в США.

Несколько недель назад власти США заявили, что готовы смягчить ограничения в отношении Huawei и позволить американским поставщикам продавать ей технологии при условии отсутствия угроз для национальной безопасности. При этом речи об исключении китайской компании из черного списка пока не идет, а подобное разрешение будет носить временный характер.

Буквально за неделю до запланированных переговоров в Шанхае Дональд Трамп встретился с руководителями семи крупнейших технологических компаний страны и поддержал их просьбу к Минторгу о своевременном принятии решений по выдаче лицензий, которые позволят американским поставщикам продолжать продавать свою продукцию Huawei. В настоящее время, судя по публикациям в западных СМИ, в Вашингтоне пытаются определиться с тем, на какое именно оборудование американские компании смогут получать особые лицензии, выводящие их из-под санкций США против Huawei.

Почему Шанхай?

12-й раунд американо-китайских переговоров неожиданно для всех был перенесен в Шанхай. Все предыдущие консультации на территории Китая проходили в Пекине. 25 июля на брифинге представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что это нормальная практика, добавив, что в Шанхае благоприятные условия для проведения подобных консультаций.

В местной экспертной среде на этот счет высказываются мнения, что выбор Шанхая не случаен. Есть вероятность того, что таким образом правительство Китая старается подать Вашингтону и всему миру сигнал о том, что торговые переговоры далеки от политики и нацелены на решение конкретных коммерческих вопросов. С этой точки зрения выбор Шанхая как крупного международного торгового и финансового центра вполне очевиден.