Счетная палата: депрессивные моногорода не получали субсидий от госпрограммы с 2016 года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Фонд развития моногородов при реализации приоритетной программы развития на 2016-2025 годы направлял средства на поддержку моногородов, экономика которых и так была относительно дифференцирована, когда как депрессивные города и поселки, которые не обладают возможностями для привлечения инвесторов, остались без бюджетной поддержки, говорится в отчете Счетной палаты.

По данным контрольного ведомства, всего за 2014-2018 годы на предоставление субсидии Фонду в федеральном бюджете было предусмотрено 24,86 млрд рублей.

"Кассовое исполнение расходов федерального бюджета по состоянию на 1 января 2019 года составило 17,76 млрд рублей (71,4%), из них в 2017 году - 4,43 млрд рублей, в 2018 году - 5,83 млрд рублей", - говорится в отчете ведомства "Мониторинг и оценка хода реализации приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов".

"В целом большая часть средств, источником которых являлась субсидия, была направлена Фондом на поддержку моногородов, экономика которых уже была относительно дифференцирована. Вне поддержки из федерального бюджета оказались небольшие депрессивные города и поселки, которые не обладают возможностями для привлечения инвесторов и потенциалом развития без градообразующих предприятий. Созданные за счет субсидии объекты инфраструктуры не оказывают значительного влияния на динамику развития моногородов", - отмечает ведомство.

Кроме того, Счетная палата отмечает, что "в условиях досрочного завершения программы нормативно не урегулированы вопросы использования средств, предоставленных Фондом субъектам РФ и подлежащих возврату вследствие нарушений условий соглашений, а также средств, предоставленных Фондом юридическим лицам в форме займов, процентов за пользование займами, срок погашения по которым наступит в 2024-2026 годах".

"Вышеизложенное позволяет сделать вывод о необходимости пересмотра целей и задач государственной поддержки моногородов, выбора эффективных инструментов, обеспечивающих их стабильное развитие, и выработки новых управленческих подходов с учетом стратегических национальных приоритетов РФ", - заключает ведомство.

История вопроса

Российское правительство подготовило проект новой программы развития моногородов взамен прежней, рассчитанной на 2016-2025 годы, которая была признана неэффективной и прекращена досрочно.

Проект новой программы рассчитан на 2019-2024 годы, он предусматривает финансирование из государственного бюджета на уровне 57,3 млрд рублей. Также программа предусматривает привлечение 143,8 млрд рублей частных инвестиций. С критикой прежней программы выступила ранее Счетная палата: аудиторы отмечали, что она не смогла достичь главной цели - улучшить качество жизни жителей моногородов. При этом программа не работала ни на развитие моногородов, ни на их сворачивание.