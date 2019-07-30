Общественники предлагают блокировать сайты, торгующие билетами нелегальных перевозчиков

Такая инициатива содержится в письме объединения, направленном в Госдуму 25 июля. Общественники предлагают создать реестр сайтов, продающих билеты нелегальных перевозчиков, чтобы впоследствии получить возможность блокировать такие ресурсы за "продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан", пишут "Известия" со ссылкой на документ.

По итогам собственного исследования ООП сформировало перечень из 229 недобросовестных ресурсов, в который вошли, в том числе, BlaBlaCar, "Яндекс.Автобусы", соответствующие разделы ресурсов OneTwoTrip, "Туту.ру" и другие.

Как рассказал "Известиям" председатель объединения Илья Зотов, инициатива направлена на то, чтобы заставить агрегаторы проверять наличие лицензий и необходимых документов у перевозчиков, с которыми они сотрудничают. "Мы выступаем за легальный "белый" рынок, но у пассажира всегда должна оставаться возможность доехать из точки А в точку Б", - сказал он.

Получение письма подтвердил газете первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По его словам, предложение будет обсуждаться осенью. "Нельзя рубить с плеча и ограничивать конкуренцию, но механизм контроля должен быть. Инициатива общественников также требует дополнительной проработки с коллегами из комитета по транспорту Госдумы", - приводят "Известия" его слова.