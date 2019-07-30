Новак: Сахалинскую область планируется почти полностью газифицировать за пять лет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Сахалинские и федеральные власти намерены за четыре-пять лет совместными усилиями практически полностью газифицировать островной регион. Об этом во вторник сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак во время рабочей поездки в Южно-Сахалинск.

"Обсудили [с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко] вопросы газификации Сахалинской области, что очень важно для населения. Есть большие планы выйти почти до 100% в ближайшие четыре-пять лет по газификации области", - сообщил Новак. Он отметил, что Минэнерго будет способствовать повышению уровня газификации в регионе и оказывать поддержку местным властям в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что ПАО "Газпром" и правительство Сахалинской области намерены направить на реализацию программы газификации региона, рассчитанную пока только до 2020 года, около 14 млрд рублей. В результате реализации программы уровень газификации области увеличится с 14% до 36%. Будет газифицировано около 10 тыс. домовладений. Планируется, что до конца 2019 года будет актуализирована генеральная схема газоснабжения и газификации Сахалинской области.

Развитие энергоснабжения

Десятилетняя программа развития системы энергоснабжения Сахалинской области с финансированием в 35 млрд рублей разработана и принята федеральными властями по инициативе Лимаренко, сообщил Новак.

"Программа разработана и принята на 10 лет: 35 млрд рублей необходимо вложить в реконструкцию линий электропередачи, подстанций, в строительство новых объектов энергетической инфраструктуры. Все это направлено в первую очередь для того, чтобы повысить надежность энергоснабжения потребителей, снизить количество отключений по разным причинам, например, в результате погодных и других явлений. И важно задать задел, чтобы могли спокойно и оперативно подключаться новые потребители, поскольку у региона большая социально-экономическая программа, большие планы. Конечно, вопрос энергоснабжения является одним из основных", - сказал Новак.