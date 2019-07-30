Завод металлоконструкций начал работу в Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 30 июля. /ТАСС/. Завод по производству металлоконструкций открыт в городе Алеппо. Об этом сообщил журналистам Саллах Битар - главный технолог компании "Катаржи Групп", которой принадлежит предприятие.

Крупнейший промышленный район Шейх Наджар, где расположен завод, был практически полностью разрушен в ходе боев за Алеппо. После его освобождения от террористов компания "Катаржи" первой смогла открыть производство здесь около четырех месяцев назад. Предприятие было построено с нуля. Первоначально на нем работали 15 человек, а объем продукции составлял 20 т в месяц. Сейчас здесь трудятся более 250 человек, которые производят до 200 т металлоконструкций в месяц.

"Все рабочие, которые здесь работают, - либо инженеры, либо подготовленные нашими специалистами в центре переподготовки. У нас есть специальные курсы в городе для тех, кто хочет освоить новую профессию. Эти курсы совершенно бесплатные, любой может к нам прийти. Ведут их специалисты мирового уровня: после наших курсов работник знает порой больше, чем инженер", - рассказал Саллах Битар.

По его словам, в первую очередь руководство старается трудоустроить возвращающихся в страну беженцев. При этом программа переподготовки кадров оказалась настолько эффективной, что здесь было принято решение обучать не только металлургов, но и специалистов других рабочих профессий.

Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.