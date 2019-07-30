Банк Capital One подвергся хакерскому взлому

ТАСС, 30 июля. Электронные системы американской банковской холдинговой компании Capital One подверглись масштабному кибервзлому, который привел к утечке объемного массива личных данных ее клиентов. Об этом говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе.

Как отметили в компании, базирующейся в штате Вирджиния, хакер, личность которого удалось установить, получил доступ к персональной информации клиентов Capital One, подававших заявки на получение кредитных карт. Как подчеркнули в Capital One, по итогам проведенного расследования компания может подтвердить, что взлом "затронул около 100 млн лиц в Соединенных Штатах и 6 млн - в Канаде".

Хакеру удалось в том числе получить доступ к номерам социального страхования около 140 тыс. клиентов и еще к примерно 80 тыс. номеров банковских счетов. При этом номеров кредитных карт злоумышленнику похитить не удалось, сообщили в компании.

По данным газеты The Washington Post, ФБР задержало подозреваемую по данному делу. Ей оказалась 33-летняя жительница Сиэтла (штат Вашингтон). Женщине предъявлены обвинения в компьютерном мошенничестве. Она находится под стражей.