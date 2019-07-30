Новак: Дальний Восток в 2019 году перевыполнил нормативы по запасам топлива

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный округ (ДФО) в этом году существенно перевыполнил установленные нормативы по запасам топлива к предстоящему отопительному сезону. Об этом во вторник сообщил министр энергетики Александр Новак в Южно-Сахалинске во время совещания по подготовке регионов ДФО к осенне-зимнему отопительному сезону.

"В Дальневосточном федеральном округе в осенне-зимний период ожидаем рост потребления мощности почти на 5% и электроэнергии почти на 13%. По запасам топлива в целом в макрорегионе зафиксировано существенное перевыполнение установленных нормативов", - сообщил Новак.

Глава ведомства рассказал, что сейчас на Дальнем Востоке действуют 10 региональных энергосистем. Кроме того, до конца года запланирован ввод более 600 км высоковольтных ЛЭП и около 235 млн ампер трансформаторной мощности. "Все это позволит увеличить подключение новых потребителей", - отметил Новак.

Ранее глава ведомства заявил, что за ближайшие четыре-пять лет сахалинские и федеральные власти совместными усилиями намерены поднять уровень газификации региона до 100%. Он также сообщил, что на федеральном уровне по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора островного региона Валерия Лимаренко разработана и принята десятилетняя программа развития системы энергоснабжения Сахалинской области с финансированием в 35 млрд рублей.