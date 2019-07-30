ФАС в Хабаровском крае возбудила дело по незаконным закупкам палаток для "Холдоми"

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю возбудило дело о защите конкуренции из-за незаконных закупок палаток для лагеря на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", где произошел пожар, унесший жизнь четверых детей. Об этом сообщается во вторник на сайте управления.

"Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю возбудило дело в отношении правительства Хабаровского края, КГАУ "Дом молодежи", ООО "Экстрим Сервис" (владелец лагеря), ООО "Флагман" по признакам нарушения пункта 1 ч. 1 ст. 17 федерального закона 26.07.2006 г. №135-ФЗ "О защите конкуренции", - говорится в сообщении.

Проверку проводил отдел по борьбе с картелями управления после публикаций в СМИ о приобретении типовых каркасных палаток для проживания в палаточном лагере на базе туристического комплекса "Холдоми".

"Имеющиеся в распоряжении управления документы и материалы свидетельствуют о признаках заключения антиконкурентного соглашения между заказчиком (организатором) и организациями, участвующими в аукционе, на право заключения договора на оказание услуг по питанию, проживанию, организации работы и обеспечению инфраструктуры палаточного лагеря участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Амур", - говорится в сообщении.

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. Погибли четыре ребенка, медицинская помощь после пожара потребовалась шестерым детям, пятеро взрослых получили незначительные травмы. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м - из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены

Ранее в петербургской "Научно-производственной фирме ОРТ" - компании, которая производит палатки модели "Памир-30", аналогичные сгоревшим в "Холдоми", - ТАСС сообщали, что в 2018 году поставили хабаровской компании "Флагман" 25 палаток типа "Памир-30" для проведения в "Холдоми" всероссийского молодежного форума "Амур-2018". Форум проводился там летом 2018 года. После с использованием подобных палаток в "Холдоми" организовали детский лагерь.