СМИ: США должны проявить уважение к Китаю ради сделки на торговых переговорах

ШАНХАЙ, 30 июля. /ТАСС/. Китай не пойдет на заключение торговой сделки, если США не проявят должного уважения и не будут вести диалог на равноправной основе. Об этом говорится в специальном комментарии, опубликованном во вторник агентством "Синьхуа" перед запланированным на 30-31 июля в Шанхае 12-м раундом китайско-американских торговых переговоров.

"В ходе нынешнего раунда торговых переговоров американской стороне следует вести консультации на равноправной основе и относиться к Китаю с должным уважением, если они хотят торговую сделку. Однако если Вашингтон все еще питает иллюзии относительного того, что Пекин каким-либо образом уступит и пойдет на компромисс по вопросам, касающимся суверенитета, и другим соответствующим основным интересам ради заключения сделки, то в таком случае никакая сделка не подойдет. Китай всегда найдет способ противостоять любому давлению", - говорится в комментарии агентства.

Авторы статьи, опубликованной по каналам главного государственного агентства страны, обращают внимание на символичный выбор Шанхая в качестве места проведения очередного раунда торговых переговоров, напоминая об историческом визите в Китай Ричарда Никсона в 1972 году, когда было заключено "Шанхайское коммюнике", положившее начало потеплению отношений между КНР и США после двух десятилетий напряженности. "Сегодня в очередной раз в Шанхае американским переговорщикам следует продемонстрировать ту же искренность и, что более важно, разумные ожидания в возобновленных переговорах с их китайскими коллегами, чтобы нормализовать двусторонние торговые отношения", - говорится в комментарии.

Как напоминает агентство, Китай и США ведут торговые переговоры уже больше года. С точки зрения "Синьхуа", за 11 раундов консультаций "Пекин продемонстрировал предельную искренность в попытке преодолеть разногласия между двумя сторонами и заключить соглашение, которое бы устраивало обе стороны". "Однако некоторые торговые "ястребы" [в американской администрации] предпочли закрыть глаза на законные интересы Китая и выдвинуть нереалистичные требования, которые ущемляют суверенитет и достоинство Китая", - пишет агентство, указывая на то, что некоторые силы даже пытались раздуть антикитайские настроения на волне тарифной войны, чтобы сдержать развитие КНР. "Эти провокационные действия в итоге привели к тупику в диалоге", - констатирует "Синьхуа".

Торгово-экономическое сотрудничество, отмечает агентство, само по себе носит взаимовыгодный характер, а существующие в нем в настоящее время проблемы негативно отражаются на всей мировой экономике. "Ради блага обеих сторон и всего мира Китаю и США необходимо ценить достигнутое с таким трудом возобновление торговых переговоров и адаптировать свои интересы таким образом, чтобы проложить путь к скорейшему заключению сделки", - говорится в комментарии.