Провинция Хайнань за полгода увеличила экспорт рыбы тилапии на 6,1% до $140 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 30 июля. /ТАСС/. Китайская провинция Хайнань с января по июнь текущего года на 6,1% увеличила экспорт пользующейся спросом на Западе экзотической рыбы тилапии до $140 млн. Как сообщила газета "Хайнань жибао" , за шесть месяцев остров поставил на внешние рынки 51 тыс. т этого товара.

По данным издания, в последнее время власти провинции проводят активную политику по оптимизации сбыта продуктов переработки тилапии в другие страны. Администрация ужесточила критерии проверки и предпринимает шаги по повышению качества обслуживания иностранных деловых партнеров, параллельно применяя поощрительные меры в отношении поставщиков. В итоге предприятия начинают более интенсивно осваивать новые рынки, наращивать объемы продаж.

"Приоритет отдается компаниям с хорошим кредитным рейтингом и высококачественной продукцией. При осуществлении контроля к ним применяется индивидуальный подход", - пояснили в таможенном управлении острова.

Для повышения качества продуктов таможня постоянно взаимодействует с поставщиками, регулярно проводит проверки и при постоянном диалоге с предпринимателями внедряет более качественные производственные нормативы. Одновременно изучаются законодательства государств - участников инициативы "Один пояс - один путь", ведется мониторинг спроса и рыночной конъюнктуры.

"Тем самым повышается конкурентоспособность региональных компаний, в результате успешно обеспечивается экспорт тилапии", - рассказали в таможне.

Тилапия пользуется огромной популярностью на рынках Европы, Северной и Южной Америк. Площадь ферм для ее выращивания на Хайнане превышает 32,8 тыс. га, в последнее время этот товар возглавил список продукции рыбного хозяйства острова, ориентированной на внешние рынки. На протяжении многих лет Хайнань, самая южная провинция КНР, остается одним из ведущих регионов по поставкам тилапии: согласно официальной статистике, на этот регион приходится порядка 30% от объема ее поставок Китаем. В 2018 году экспорт этой рыбы превысил 2 млрд юаней (около $299 млн).