Эксперт: очередной раунд торговых переговоров Китая и США вряд ли приведет к прорывам

ПЕКИН, 30 июля. /ТАСС/. Двенадцатый раунд торгово-экономических консультаций между Китаем и США, который состоится 30-31 июля в Шанхае, вряд ли приведет к серьезным прорывам. Такое мнение во вторник выразил Хэ Вэйвэнь, старший научный сотрудник центра, занимающегося изучением Китая и глобализации.

"Учитывая все препятствия, довольно нереалистично ожидать, что [предстоящие] переговоры приведут к каким-либо конкретным прорывам. Первая встреча, вероятнее всего, будет сосредоточена на перегруппировке после двухмесячного тупика", - цитирует Хэ Вэйвэня газета Global Times. "Есть много вещей [в двусторонних торгово-экономических консультациях], которые нужно учесть задним числом и избегать в будущем", - добавил он.

По словам Хэ Вэйвэня, "прежде всего необходимо обращать внимание на то, что США делают, а не на то, что они говорят". "До сих пор Соединенные Штаты ничего не сделали для реального выполнения своих обязательств", - заявил представитель центра. "США не изменили свою тактику максимального давления", - полагает он.

При этом эксперты считают положительным факт возобновления двусторонних консультаций. Как сказал заместитель председателя экспертного совета Китайской ассоциации международной торговли Ли Юн, которого цитирует Global Times, "возвращение за стол переговоров - это уже позитивный шаг, который может помочь сторонам лучше понять друг друга и найти решение в будущем". "Говорить всегда лучше, чем молчать. Китай всегда открыт для торговых переговоров, но и не откажется от своих интересов", - указал он.

Переговоры Китая и США по торгово-экономическим вопросам зашли в тупик в мае (после 11-го раунда консультаций, состоявшихся в Вашингтоне). Ситуацию усугубило очередное взаимное повышение пошлин на товары. С 10 мая Вашингтон ввел дополнительные тарифы на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. Пекин ответил тем же и с 1 июня поднял пошлины более чем на 5 тыс. товаров США на сумму $60 млрд. Формально о решении возобновить консультации было объявлено в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28-29 июня.

12-й раунд торгово-экономических консультаций Китая и США пройдет 30-31 июля в Шанхае. От американской стороны примут участие представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.