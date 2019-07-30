Сахалинская область намерена заменить уголь и дизтопливо малотоннажным СПГ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют перевести регион с дизельного топлива и угля на малотоннажный сжиженный природный газ (СПГ). Об этом во вторник сообщил временно исполняющий обязанности губернатора островного региона Валерий Лимаренко в Южно-Сахалинске во время совещания по осенне-зимнему отопительному сезону с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Мы хотим создать новую отрасль малотоннажного СПГ, чтобы в контейнерах его перевозили на острова, хотим обеспечить себя сжиженным газом вместо дизельного топлива и угля", - сказал Лимаренко. Он добавил, что в будущем рассматривается возможность обеспечения сжиженным газом соседних регионов Дальнего Востока, если у них будет к этому интерес.

Как сообщил ранее в этот же день Александр Новак, за ближайшие четыре-пять лет сахалинские и федеральные власти совместными усилиями намерены поднять уровень газификации региона до 100%. Он сказал, что на федеральном уровне по инициативе Лимаренко разработана и принята десятилетняя программа развития системы энергоснабжения Сахалинской области с финансированием в 35 млрд рублей.

В России три завода по производству СПГ - по проекту "Сахалин-2" (в Сахалинской области), оператором является компания "Сахалин Энерджи"; запущенный в декабре 2017 года "Ямал СПГ" (п-о Ямал) и начавший работу в апреле 2019 года завод "Криогаз - Высоцк" в Ленинградской области, принадлежащие компании "Новатэк".