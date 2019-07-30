Новак: из-за паводка без света остаются 12 сел Приамурья с населением 2,8 тыс. человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Наводнение в Амурской области спровоцировало отключение электроэнергии в 12 населенных пункта региона с населением более 2,8 тыс. человек, сообщил журналистам во вторник министр энергетики РФ Александр Новак во время рабочей поездки в Южно-Сахалинск.

"Прекращено электроснабжение потребителей в 12 селах Мазановского и Селемджинского районов Амурской области суммарной численностью населения 2 865 человек. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказал Новак.

По его словам, в результате разлива рек на территории Дальневосточного федерального округа в зоне подтопления находятся одна подстанция на 35 кВ, 37 трансформаторов на 10 кВ, а также свыше 3,4 тыс. опор линий электропередачи. Сформированы оперативно-выездные и ремонтно-восстановительные бригады, есть запас материалов и оборудования, спецтехники и автотранспорта для оперативной ликвидации возможных аварий. Кроме того, в целях соблюдения мер электробезопасности проводятся плановые отключения электричества в домах жителей подтопленных территорий.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. По оперативной информации, размещенной в понедельник на сайте регионального правительства, из подтопленных населенных пунктов Приамурья эвакуировано около более 1,6 тыс. человек. Остаются подтопленными 14 населенных пунктов, 584 жилых дома, 820 приусадебных участков. Гребень паводка проходит в районе села Мазаново Мазановского района.