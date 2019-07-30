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Ростех в 2020 г. начнет серийное производство комплексов для управления посадкой самолетов

Как сообщили в Ростехе,система позволяет контролировать заход на посадку воздушных судов любого типа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Концерн "Вега" (входит в госкорпорацию "Ростех") в третьем квартале 2020 года приступит к серийному производству новых аэродромных радиолокационных систем, обеспечивающих безопасное управление посадкой самолетов, говорится в сообщении Ростеха.

"Старт серийного производства запланирован в третьем квартале 2020 года", - сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Система предназначена для управления воздушным движением в ближней зоне аэродромов и позволяет контролировать заход на посадку воздушных судов любого типа. Отмечается, что новая радиолокационная система позволит осуществлять точную посадку в том числе самолетам легкой авиации, которые не оборудованы сложными навигационными системами, или воздушным судам, у которых отказали одна или несколько бортовых навигационных систем.

Аппаратура позволяет обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 350 км, осуществлять их сопровождение и мониторинг параметров траектории движения относительно неподвижных объектов и движущихся метеообразований.

Производство будет развернуто на базе челябинского радиозавода "Полет".

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