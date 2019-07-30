"Ведомости": бизнес-омбудсмен предложил изменить процедуру применения залога

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов предложил генпрокурору Юрию Чайке поддержать ряд мер, которые позволили бы предотвратить необоснованные аресты предпринимателей. Об этом во вторник пишет газета "Ведомости".

"Несмотря на законодательные ограничения относительно ареста по экономическим делам, почти половине бизнесменов, обратившихся к уполномоченному в связи с уголовным преследованием, в качестве меры пресечения избиралось заключение под стражу, и только к двум в 2018 году был применен залог. Суды, рассматривая ходатайства об аресте, продолжают ориентироваться на позицию следствия, не выясняя, относится ли инкриминируемое преступление к сфере предпринимательской деятельности", - говорится в письме Титова, с которым ознакомилось издание.

При этом бизнес-омбудсмен отмечает, что требование УПК об изложении судом мотивов, в силу которых он считает невозможным избрание другой меры пресечения, исполняется исключительно формально и происходит в силу несовершенства законодательства.

Согласно предложенным Титовым поправкам, ходатайство о залоге следует вносить на имя следователя, который в течение трех дней обязан вынести постановление о ходатайстве в суд. Кроме того, законодательно, по мнению Титова, необходимо обязать судей обосновывать решение о невозможности применения более мягкой меры пресечения, а следователей - согласовывать ходатайства об аресте с прокурором и рекомендовать Верховному суду подготовить рекомендации, в частности по определению размеров залога.

Инициативы могут быть учтены при работе над поручениями президента по итогам июньской прямой линии, надеется Титов. Согласно одному из них, Генпрокуратура и Верховный суд должны до 1 декабря представить свои предложения по устранению причин и условий, способствующих злоупотреблению такой мерой пресечения.