В России планируют создать беспилотную "ГАЗель"

МОСКВА, 30 июля ./ТАСС/. ПАО "ГАЗ" ведет разработку беспилотной "ГАЗели", сообщил ТАСС представитель компании.

"Горьковский автозавод активно работает над созданием полностью автонономных транспортных средств. Беспилотные "ГАЗели NEXT" проходят испытания не только на специально подготовленном полигоне, но и ездят по территории завода", - сообщил представитель "ГАЗа".

Кроме того, Горьковский автозавод ведет разработку автомобилей с автоматизированными системами помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems). В планах компании оснастить свои модели подобными системами с целью повышения безопасности и комфортности вождения, отметил представитель.

ПАО "ГАЗ" - головная компания автомобилестроительного холдинга "Группа ГАЗ". Олег Дерипаска владеет контрольным пакетом акций группы - 65,56%.