Выручка Huawei в I полугодии выросла на 23,2%, несмотря на давление США

ПЕКИН, 30 июля. /ТАСС/. Объем выручки китайской телекоммуникационной компании Huawei в первом полугодии текущего года увеличился на 23,2% в годовом выражении, до 401,3 млрд юаней (порядка $58,3 млрд). Как заявил во вторник на пресс-конференции в Шэньчжэне (южная китайская провинция Гуандун) председатель правления компании Лян Хуа, финансовые показатели растут, несмотря на давление со стороны США.

США против Huawei. Чем китайская компания не угодила американцам?

"Huawei находится под давлением со стороны Соединенных Штатов. В первом полугодии нас посетило более 2 тыс. журналистов, чтобы посмотреть на внутренние процессы компании. Однако я думаю, представители СМИ уяснили, что наша компания как самолет - мы по-прежнему летаем", - сказал Лян Хуа на пресс-конференции, которую транслировало Центральное телевидение Китая.

"В первой половине этого года выручка компании составила 401,3 млрд юаней (порядка $58,3 млрд) - это на 23,2% больше в годовом выражении", - указал топ-менеджер.

Лян Хуа также отметил, что объем поставок смартфонов Huawei в январе-июне достиг 118 млн единиц, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Развертывание сети 5G

Включение китайской телекоммуникационной компании Huawei в черный список Соединенных Штатов также не оказало влияния на развертывание корпорацией сети пятого поколения связи 5G.

"Включение компании в черный список Соединенных Штатов не повлияло на развертывание сети 5G Huawei", - сказал Лян Хуа на пресс-конференции, которую транслировало Центральное телевидение Китая. "Наша способность предоставлять и поставлять продукцию 5G не была затронута санкциями со стороны США", - подчеркнул он.

Топ-менеджер отметил, что "потребители и заказчики компании по-прежнему доверяют Huawei". "Заказы потребителей демонстрируют доверие и поддержку с их стороны, - указал Лян Хуа. - Поставщики и партнеры Huawei также выражают огромную поддержку компании. Это, в свою очередь, гарантирует стабильность поставок потребителям".