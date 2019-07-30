Выручка Huawei в I полугодии выросла на 23,2%, несмотря на давление США

ПЕКИН, 30 июля. /ТАСС/. Объем выручки китайской телекоммуникационной компании Huawei в первом полугодии текущего года увеличился на 23,2% в годовом выражении, до 401,3 млрд юаней (порядка $58,3 млрд). Как заявил во вторник на пресс-конференции в Шэньчжэне (южная китайская провинция Гуандун) председатель правления компании Лян Хуа, финансовые показатели растут, несмотря на давление со стороны США.
"Huawei находится под давлением со стороны Соединенных Штатов. В первом полугодии нас посетило более 2 тыс. журналистов, чтобы посмотреть на внутренние процессы компании. Однако я думаю, представители СМИ уяснили, что наша компания как самолет - мы по-прежнему летаем", - сказал Лян Хуа на пресс-конференции, которую транслировало Центральное телевидение Китая.
"В первой половине этого года выручка компании составила 401,3 млрд юаней (порядка $58,3 млрд) - это на 23,2% больше в годовом выражении", - указал топ-менеджер.
Лян Хуа также отметил, что объем поставок смартфонов Huawei в январе-июне достиг 118 млн единиц, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Развертывание сети 5G
Включение китайской телекоммуникационной компании Huawei в черный список Соединенных Штатов также не оказало влияния на развертывание корпорацией сети пятого поколения связи 5G.
"Включение компании в черный список Соединенных Штатов не повлияло на развертывание сети 5G Huawei", - сказал Лян Хуа на пресс-конференции, которую транслировало Центральное телевидение Китая. "Наша способность предоставлять и поставлять продукцию 5G не была затронута санкциями со стороны США", - подчеркнул он.
Топ-менеджер отметил, что "потребители и заказчики компании по-прежнему доверяют Huawei". "Заказы потребителей демонстрируют доверие и поддержку с их стороны, - указал Лян Хуа. - Поставщики и партнеры Huawei также выражают огромную поддержку компании. Это, в свою очередь, гарантирует стабильность поставок потребителям".