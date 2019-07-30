Минтранспорта разработало новую редакцию правил ж/д перевозок грузов мелкими отправками

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта разработало новую редакцию правил перевозок железнодорожным транспортом грузов мелкими отправками, сообщает "Гудок".

Как отмечается в публикации, данный проект приказа проходит процедуру антикоррупционной экспертизы на федеральном портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru до 1 августа.

По мнению специалистов, кардинальных изменений документ не предусматривает. Однако новые правила нивелируют ряд неопределенностей и неточностей при оформлении таких перевозок.

Директор по развитию перевозок мелких партий грузов АО "РЖД Логистика" Виктор Борцов подчеркнул, что новые правила скорее "более ориентированы на точечную донастройку существующих норм и по своей сути не направлены на улучшение условий для перевозок сборных партий грузов железнодорожным транспортом", пишет "Гудок".

Эксперты отмечают, что для повышения привлекательности данных перевозок было бы правильнее пересмотреть ряд существующих нормативов, перенесенных из предыдущей редакции правил, поскольку они морально устарели.

Мелкой отправкой считается партия груза, которая предъявляется по одной транспортной железнодорожной накладной и для которой не требуется предоставления отдельного вагона или контейнера.