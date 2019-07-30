Ульяновская область договорилась о поставках биоразлагаемой упаковки из Китая

УЛЬЯНОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Представители китайского бизнеса и Ульяновской области договорились о поставках биоразлагаемой упаковки, посуды и другой подобной продукции из Китая в российский регион, сообщила во вторник журналистам Елена Семенова, руководитель Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора в Ульяновске, в рамках которого было достигнуто соглашение.

"Первым этапом взаимодействия у нас будет поставка биоразлагаемой продукции на территорию Ульяновской области. Первыми станут поставки биоразлагаемых пакетов", - сказала она, добавив, что в дальнейшем, на втором этапе взаимодействия, планируется поставка технологий на территорию Ульяновской области и создание производства биоразлагаемой продукции. "Это не только пакеты, это отделочные материалы, в том числе даже столешницы, это посуда", - пояснила она. Семенова уточнила, что срок утилизации продукции, поставки которой будут производиться из КНР, составляет 8 месяцев.

Руководитель бизнес-инкубатора отметила, что заинтересованность в поставках биоразлагаемых пакетов не сводится только к получению выгоды бизнесом. "Она еще и в том, чтобы сохранить нашу планету для будущих потомков", - сказала она.

Председатель Ульяновской областной организации общероссийской общественной организации "Российский Союз молодежи" Сергей Терехин добавил, что бизнесмен, с которым достигнута договоренность о поставках, получил сертификат на выпуск биоразлагемых изделий на территории Китая. "Его организация имеет эксклюзивные права на эту продукцию. Ульяновск - это один из первых регионов, кто будет ее получать", - сказал он.

Всего по итогам бизнес-инкубатора в Ульяновске было подписано 24 соглашения в различных сферах. В их числе соглашение по установлению культурного сотрудничества, по развитию международного туризма, активного отдыха, ресторанного бизнеса, в области электронной торговли и развития информационной среды.

О проекте

Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор был запущен в 2016 году Российским союзом молодежи совместно с Всекитайской федерацией молодежи при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и стал уникальной международной акселерационной программой, разработанной с целью вывода российских проектов на китайский рынок и привлечения инвестиций в российскую экономику. Участником РКМБИ может стать любой человек в возрасте от 18 до 35 лет со своим бизнес-проектом в любой стадии разработки. Первая волна бизнес-инкубатора проходила со 2 по 9 июля в китайском городе Чунцин. Российская часть мероприятия проходила с 15 по 24 июля в Ульяновском государственном университете.