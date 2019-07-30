РБК: НЛМК попросил РЖД вложить 4,3 млрд рублей в расширение ж/д инфраструктуры

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Группа НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) обратилась к РЖД с просьбой вложить 4,3 млрд рублей в расширение железнодорожной инфраструктуры в районе Липецка, взамен пообещав перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские. Об этом во вторник сообщает РБК со ссылкой на представителя НЛМК и презентацию компании к заседанию у замминистра финансов Андрея Иванова, которое состоялось 29 июля.

НЛМК попросил РЖД вложить 4,3 млрд рублей в расширение инфраструктуры, чтобы к 2021 году "расшить ряд узких мест", в первую очередь станций примыкания Чугун 2 и Казинка, сообщил РБК представитель НЛМК.

В случае, если РЖД помогут обеспечить проезд к российским портам, НЛМК обязуется к 2021 году нарастить выпуск стали на 1 млн т и перевести из портов Прибалтики в российские еще 0,8 млн т чугуна (всего в 2018 году НЛМК направил на экспорт 6,86 млн т).

Близкий к РЖД источник пояснил изданию, что монополия заинтересована в этом предложении, если металлургическая компания гарантирует объемы грузов. Представитель РЖД сообщил РБК, что вопрос "расшивки" инфраструктуры для НЛМК прорабатывается, но от дальнейших комментариев отказался.

НЛМК также собирается потратить 11,5 млрд рублей на развитие собственной транспортной инфраструктуры: реконструировать станции в Липецке и Белгородской области, а также закупить локомотивы и подвижной состав, говорится в презентации.

НЛМК на заседании с Ивановым также попросил у РЖД 8% скидку на перевозку слябов (стальных полуфабрикатов), рассказал РБК источник, близкий к участникам встречи.

НЛМК - крупнейший в России производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн т в год, из которых примерно 16 млн т приходятся на предприятия в России. Компания является ведущим производителем трансформаторной стали в РФ.