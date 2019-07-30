Совет директоров МТС рекомендовал направить 17,4 млрд рублей на дивиденды за I полугодие

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Совет директоров МТС рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 30 сентября утвердить промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2019 года в размере 8,68 рубля на обыкновенную акцию (17,36 рубля за ADR). Общая сумма дивидендов за указанный период должна составить почти 17,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ранее о том, что МТС может выплатить около 17 млрд рублей дивидендов, заявлял вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский. По его словам, в общем за текущий год компания может выплатить более 57 млрд рублей. По итогам 2019 года акционеры могут получить по 28,66 рубля на акцию.

В марте этого года МТС утвердила новую дивидендную политику, которая предусматривает целевой показатель в размере не менее 28 рублей на акцию и 56 рублей на ADR в 2019-2021 годах.

Основным акционером МТС является АФК "Система" - эффективная доля группы в капитале оператора составляет 50,0053% (с учетом косвенного участия через подконтрольные группе компании). В свободном обращении находится 45,8% уставного капитала МТС - 8,1% акций компании и ADR на 37,7% акций МТС. Четверть акций оператора, находящихся в свободном обращении, торгуются на Московской бирже, а три четверти - на Нью-Йоркской бирже.