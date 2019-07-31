Тимур Уфимцев: "Наследие Универсиады - лучшее, о чем может мечтать любой университет"

В 2023 году в Екатеринбурге пройдет летняя Универсиада. В рамках подготовки к этому масштабному мероприятию компании "Синара-Девелопмент" предстоит построить несколько уникальных спортивных объектов и часть Деревни Универсиады. У компании уже есть необходимый опыт возведения масштабных уникальных объектов, таких как конгресс-центр МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", реконструкции Центрального стадиона Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу 2018 года, строительства горного курорта "Архыз". В интервью ТАСС генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев рассказал о развитии транспортной инфраструктуры вокруг Деревни Универсиады, строительстве объектов для спортсменов и студентов в Новокольцовском районе и наследии, которое останется городу после 2023 года.
– Тимур Александрович, "Синара-Девелопмент" должна за три года построить практически целый город с насыщенной спортивной, технической, жилой и социальной инфраструктурами. Как вы оцениваете проект и территорию, на которой развернется глобальная стройка?
– Объем сооружений, которые нам предстоит возвести к Универсиаде-2023, впечатляет - около 350 тыс. кв. метров недвижимости, включая университетские объекты. Эта задача - новая планка и очередной вызов для нашей компании, к которым мы за последнее время привыкли.
По плану проекта, на юго-востоке Екатеринбурга будет построен один из кластеров Универсиады-2023. Речь идет о строительстве дворца водных видов спорта с крытым гребным каналом (около 30 тыс. кв. метров), тренировочного легкоатлетического стадиона, различных спортивных площадок и зон отдыха. Также здесь будут размещены общежития для спортсменов площадью 200 тыс. кв. метров, медицинский центр на 7000 кв. метров, объекты зоны гостеприимства и инфраструктуры.
Выбор Новокольцовского района для строительства Деревни Универсиады обусловлен рядом причин. Одна из них - это определенность с земельными рамками и возможность реализовать проект на условиях частно-государственного партнерства. На этой территории не возникнут вопросы, связанные с расселением. Кроме того, площадка уже эффективно используется: в четырех выставочных павильонах МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" площадью 92 тыс. кв. метров регулярно проходят различные мероприятия, включая спортивные. Еще 42 тыс. кв. метров занимает недавно возведенный многофункциональный конгресс-центр. В общей сложности это более 130 тыс. кв. метров универсального назначения. Не использовать это пространство для проведения Универсиады - просто нерационально. Так, в одном из помещений МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" можно организовать столовую и единовременно накормить 3,5 тыс. человек. Готовыми павильонами уже заинтересовалось региональное министерство спорта. И сейчас идет обсуждение необходимости возведения еще одного павильона.
Еще одна причина - на территории уже создана инженерная и дорожно-транспортная инфраструктуры, проведены электричество, газ и водоснабжение. Таким образом, не нужно решать вопросы с подключением инженерных коммуникаций.
Транспортная логистика Новокольцовского района также выгодна для проведения Универсиады - инфраструктура города не перегружается, спортсмены и студенты смогут жить там совершенно автономно и по желанию добираться до центра города, чтобы посетить музеи или посмотреть достопримечательности Екатеринбурга. (После проведения Универсиады-2023 построенные объекты будут переданы Уральскому федеральному университету. Об этом заявил губернатор Свердловской области - прим. ТАСС). Новокольцовский в будущем может стать университетским ядром, образовательным, научным и инновационным центром, где студенты будут жить и учиться в современных комфортных условиях.
– Когда начнутся работы по проекту? Когда планируется выход на площадку?
– Работы уже начались. Сейчас на территории проводят инженерные изыскания, выведена техника, идет подготовка к отсыпке участка.
Параллельно мы приступаем к проектированию, чтобы в первом квартале 2020 года уже получить положительные заключения государственной экспертизы на проектную документацию. Во втором квартале следующего года начнется полномасштабное строительство объектов.
– Используете ли вы опыт строительства олимпийских объектов в Сочи?
– В нашем штате есть люди, принимавшие участие в строительстве объектов Олимпиады в Сочи. Мы всегда использовали этот ценный опыт: и при реконструкции Центрального стадиона к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года, и при строительстве конгресс-центра МВЦ "Екатеринбург-Экспо".
– Как будет развиваться транспортная инфраструктура?
– Прорабатываются два варианта. Первый - скоростной трамвай от Ботанического района до аэропорта Кольцово с остановкой в Новокольцовском. Однако эксперты склоняются ко второму проекту - скоростной электричке от аэропорта Кольцово, которая пройдет через Новокольцовский район и соединится с железнодорожной линией у поселка Компрессорного. Во-первых, трассирование пути для электрички гораздо короче, а во-вторых, это решение позволяет соединить сообщения скоростной и городской электричек, железнодорожный вокзал и аэропорт. Сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения.
– Какие особенности закладываются в проект с учетом того, что после Универсиады объекты будут переданы УрФУ?
– Одна из главных особенностей таких масштабных мероприятий - это праздник, который заряжает город определенным драйвом, но он недолговечен. Поэтому важно еще на этапе проектирования продумать вопрос наследия Универсиады и рационального использования объектов в будущем. В дальнейшем зона гостеприимства и инфраструктуры Универсиады станет частью университетского кампуса, где разместятся учебные корпуса институтов естественных наук и математики, радиоэлектроники и информационных технологий, Высшей школы экономики и менеджмента, а также подготовительное отделение для иностранных студентов. Общежития спортсменов также будут переданы УрФУ. Досуговые и спортивные объекты, которые построят к Универсиаде, будут способствовать созданию комфортной среды для проживания и качественного обучения студентов и молодых ученых.
– Потребует ли проект освоения территории Новокольцовского района строительства объектов тепло- и энергогенерации?
– Объекты энергогенерации будут строить и реконструировать в рамках развития той сети межрегиональной распределительной сетевой компании Урала, которая была и до этого. Также на территории Новокольцовского района появятся котельные, обеспечивающие теплом кампусы, спортивные объекты и дворец водных видов спорта с гребным каналом.
– Дворец водных видов спорта позиционируется в проекте как нечто особенное. Расскажите о нем подробнее.
– Есть классический дворец водных видов спорта - для плавания, прыжков в воду и водного поло. А комплекс для Универсиады включает не только три бассейна для этих видов спорта, но и примыкающий к ним крытый гребной канал - уникальное сооружение, аналогов которому в России еще нет. Канал предназначен для круглогодичных тренировок и соревнований спортсменов-каякеров. Это своего рода бассейн с искусственными препятствиями и противотоками воды.
Канал был в перспективных планах Федерации гребного слалома России, а идея его строительства существовала уже давно и развивалась бы вне зависимости от Универсиады. По проекту дворец водных видов спорта и канал будут примыкать друг к другу и соединяться теплыми переходами, а также обладать общей инфраструктурой, очистными сооружениями и парковкой. Совместить два объекта - задача непростая, но определенно этот комплекс станет доминантой Деревни Универсиады.
– Поможет ли вам в строительстве объектов Универсиады опыт возведения конгресс-центра?
– Каждый объект уникален. Начиная работу над проектами, тем более над такими сложными, как курорт "Архыз", "Екатеринбург-ЭКСПО", Конгресс-центр, Центральный стадион, не всегда удается просчитать каждый следующий шаг. Зачастую строительство идет параллельно с разработкой и корректировкой проектной документации. Нужно быть гибкими, учитывать все необходимые изменения.
В качестве примера приведу конгресс-центр. Перед нами стояла задача построить уникальный многофункциональный комплекс, мы это сделали. При этом за два года проект серьезно корректировался четыре раза, на моей практике такое впервые. Однако мы понимали, что каждое изменение ведет к улучшению. За время реализации был получен колоссальный опыт.
При реализации проекта строительства Деревни Универсиады мы будем поддерживать связь с университетом, спортсменами и службой эксплуатации, учитывать их мнение, реагировать на предложения. Я уверен, у нас сформируется команда, подобная той, что была при реконструкции Центрального стадиона и строительстве конгресс-центра, мы будем вести активные дискуссии и спорить, но при этом у каждого будет позитивный настрой двигаться вперед. Наследие Универсиады - лучшее, о чем может мечтать не только УрФУ, но и любой другой университет страны.