Тимур Уфимцев: "Наследие Универсиады - лучшее, о чем может мечтать любой университет"

В 2023 году в Екатеринбурге пройдет летняя Универсиада. В рамках подготовки к этому масштабному мероприятию компании "Синара-Девелопмент" предстоит построить несколько уникальных спортивных объектов и часть Деревни Универсиады. У компании уже есть необходимый опыт возведения масштабных уникальных объектов, таких как конгресс-центр МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", реконструкции Центрального стадиона Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу 2018 года, строительства горного курорта "Архыз". В интервью ТАСС генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев рассказал о развитии транспортной инфраструктуры вокруг Деревни Универсиады, строительстве объектов для спортсменов и студентов в Новокольцовском районе и наследии, которое останется городу после 2023 года.

– Тимур Александрович, "Синара-Девелопмент" должна за три года построить практически целый город с насыщенной спортивной, технической, жилой и социальной инфраструктурами. Как вы оцениваете проект и территорию, на которой развернется глобальная стройка?

– Объем сооружений, которые нам предстоит возвести к Универсиаде-2023, впечатляет - около 350 тыс. кв. метров недвижимости, включая университетские объекты. Эта задача - новая планка и очередной вызов для нашей компании, к которым мы за последнее время привыкли.

По плану проекта, на юго-востоке Екатеринбурга будет построен один из кластеров Универсиады-2023. Речь идет о строительстве дворца водных видов спорта с крытым гребным каналом (около 30 тыс. кв. метров), тренировочного легкоатлетического стадиона, различных спортивных площадок и зон отдыха. Также здесь будут размещены общежития для спортсменов площадью 200 тыс. кв. метров, медицинский центр на 7000 кв. метров, объекты зоны гостеприимства и инфраструктуры.

Выбор Новокольцовского района для строительства Деревни Универсиады обусловлен рядом причин. Одна из них - это определенность с земельными рамками и возможность реализовать проект на условиях частно-государственного партнерства. На этой территории не возникнут вопросы, связанные с расселением. Кроме того, площадка уже эффективно используется: в четырех выставочных павильонах МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" площадью 92 тыс. кв. метров регулярно проходят различные мероприятия, включая спортивные. Еще 42 тыс. кв. метров занимает недавно возведенный многофункциональный конгресс-центр. В общей сложности это более 130 тыс. кв. метров универсального назначения. Не использовать это пространство для проведения Универсиады - просто нерационально. Так, в одном из помещений МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" можно организовать столовую и единовременно накормить 3,5 тыс. человек. Готовыми павильонами уже заинтересовалось региональное министерство спорта. И сейчас идет обсуждение необходимости возведения еще одного павильона.

Еще одна причина - на территории уже создана инженерная и дорожно-транспортная инфраструктуры, проведены электричество, газ и водоснабжение. Таким образом, не нужно решать вопросы с подключением инженерных коммуникаций.

Транспортная логистика Новокольцовского района также выгодна для проведения Универсиады - инфраструктура города не перегружается, спортсмены и студенты смогут жить там совершенно автономно и по желанию добираться до центра города, чтобы посетить музеи или посмотреть достопримечательности Екатеринбурга. (После проведения Универсиады-2023 построенные объекты будут переданы Уральскому федеральному университету. Об этом заявил губернатор Свердловской области - прим. ТАСС). Новокольцовский в будущем может стать университетским ядром, образовательным, научным и инновационным центром, где студенты будут жить и учиться в современных комфортных условиях.