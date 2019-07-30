Дирекция Минкультуры отсудила у подрядчика новой сцены МДТ в Петербурге 213 млн рублей

Как отмечается в документе, суд признал обоснованными требования дирекции к подрядчику вернуть аванс, который был уплачен до одностороннего расторжения контракта. "Признать обоснованными первоначальные исковые требования Федерального государственного казенного учреждения "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" к обществу с ограниченной ответственностью "Стройсоюз СВ" о взыскании", - говорится в решении.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации выиграла суд с бывшим подрядчиком строительства новой сцены Малого драматического театра (МДТ) в Санкт-Петербурге - компанией "Стройсоюз СВ" и отсудила у нее более 200 млн рублей, следует из решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В решении отмечается, что суд постановил взыскать с компании почти 186 млн рублей неотработанного аванса, 12,4 млн рублей в качестве пени, проценты за пользование чужими деньгами на сумму более 1,2 млн рублей, штраф за нарушение условий контракта в 12,5 млн рублей и расходы по оплате судебной экспертизы в 1,3 млн рублей.

Компания "Стройсоюз СВ" подавала в рамках дела встречные иски, в которых требовала признать недействительным односторонний отказ от расторжения контракта и обязать дирекцию Минкультуры РФ принять выполненные работы. "В удовлетворении встречных исковых требований общества с ограниченной ответственностью "Стройсоюз СВ" отказать", - говорится в решении арбитража.

Как сообщалось ранее, компания "Стройсоюз СВ" выиграла конкурс на строительство новой сцены театра, но затем договор с ней был расторгнут по инициативе Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Позже в отношении компании введена процедура банкротства.

В связи с хищениями при строительстве сцены было возбуждено уголовное дело. Основным фигурантом дела о хищениях стал бывший руководитель компании "Стройсоюз СВ" Максим Корнеев, который на данный момент содержится под стражей.

История вопроса

В феврале 2018 года в рамках дела о хищении в МДТ сотрудники ФСБ провели масштабные обыски в компаниях, связанных с проектированием новой сцены театра. Расследование хищений 45 млн рублей при строительстве новой сцены МДТ началось по инициативе Министерства культуры РФ. Деньги выделялись для реализации федеральной целевой программы "Культура России" (2012-2018 годы) из средств федерального бюджета.

Тогда же были задержаны трое фигурантов дела - бывший руководитель "Стройсоюз СВ" Максим Корнеев, руководитель компании "М-Проект" Александр Пучков и сотрудница компании "Мира Групп" Ольга Шарикова. В феврале текущего года суд вынес первые приговоры фигурантам дела о хищении: Шарикова получила два года условно, Пучков получил три года условно и штраф в 450 тыс. рублей.

Корнеев находится под стражей в СИЗО, его дело выделено в отдельное производство. По версии следствия, Корнеев использовал давление на Владимира Халифа, одного из руководителей компании "Театрально-декорационные мастерские", которая также была привлечена к строительству новой сцены театра, пытаясь приобрести 51% акций компании и получить доступ к ее счетам.

Компания "Стройсоюз СВ" находится в стадии банкротства. Согласно сведениям из единого федерального реестра банкротств, финансовый управляющий в 2018 году публиковал отчет о состоянии компании. В отчете говорится, что восстановить платежеспособность компании невозможно и в ней выявлены признаки преднамеренного банкротства.

Согласно отчету, к компании были предъявлены требования кредиторов на сумму более 6 млрд рублей. При этом стоимость имущества компании-должника по инвентаризации управляющий оценил почти в 843 млн рублей.