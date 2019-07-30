Ростех в 2020 г. начнет производство "умных" приборов учета, позволяющих экономить на ЖКУ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" в 2020 году запустит серийное производство "умных" приборов учета газа, воды и электроэнергии, позволяющих управлять потреблением энергоресурсов с помощью специального мобильного приложения, говорится в сообщении Ростеха.

На первом этапе планируется начать выпуск однофазных и трехфазных приборов учета электроэнергии. Проект реализуется в рамках сотрудничества Ростеха и "Россетей". "В дальнейшем линейку производимого оборудования планируется дополнить интеллектуальными приборами учета газа и воды. Объем выпуска в 2020 году составит 700 тыс. устройств, а с 2021 года увеличится до 1 млн", - сообщается в пресс-релизе.

Система будет подсказывать потребителю о возможностях экономии энергоресурсов путем более оптимальной эксплуатации бытовой техники. "Счетчики станут единственными в России измерительными приборами такого типа, построенными на отечественной элементной базе и российском программном обеспечении. Интеллектуальные счетчики будут определять показатели потребления точнее, чем традиционные средства измерения", - отмечается в сообщении.

"Умные" приборы будут оснащены радиоканалами для приема и передачи информации по интернету. Кроме того, они будут криптографически защищены от несанкционированного доступа и попыток изменения показаний счетчика. Считанные данные будут передаваться напрямую в ресурсоснабжающие организации, а также загружаться в мобильное приложение, при помощи которого потребитель сможет в режиме онлайн контролировать все показатели и производить оплату за потребленные ресурсы.

Производство счетчиков организует НПП "Исток" им. Шокина. Для реализации проекта Фонд развития промышленности одобрил предприятию заем в размере 363 млн рублей по программе "Конверсия". На выделенные средства будет создана новая производственная линия, а также проведено обучение персонала и сертификация производства.